Батькивщина экстренно изменила дату своего съезда

Запланированный ранее на апрель, съезд партии «Батькивщина» состоится в пятницу, 30 марта. Об этом депутатов политической силы оповестили смс-сообщениями. Информацию о дате съезда ZN.UA подтвердил народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Сергей Пашинский.

Пашинский отметил, что перед съездом стоит несколько задач.

«Во-первых, мы должны продемонстрировать единство и боевой дух партии, несмотря на то, что наш лидер Юлия Тимошенко находится в застенках режима», — сказал он.

Во-вторых, на съезде будут внесены технические изменения в устав, в связи с новым законом о выборах.

«Учитывая „особо теплое“ отношение Министерства юстиции к нашей партии, мы должны убрать все моменты, в которых Минюст может усмотреть двусмысленность», — сообщил депутат.

В-третьих, на съезде будет анонсировано обсуждение предвыборной программы партии.

«Проект программы составляли эксперты, и он уже обсуждался в областных организациях. Но поскольку „Батьківщина“ претендует на объединительный центр оппозиции, то мы считаем, что предвыборная программа должна пройти широкое общественное обсуждение», — отметил Пашинский.

По его словам, на съезд будут приглашены политические соратники «Батьківщини».

«И я не исключаю, что по окончании съезда выйдет в свет интересное заявление, подписанное и нашими политическими партнерами, о будущем формате избирательной кампании», — сказал он.

Как отметил Пашинский, список кандидатов в депутаты на съезде утверждаться не будет, это будет сделано позднее.