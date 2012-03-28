Почти половина депутатов против ЗСТ в рамках СНГ (опрос)

Почти половина украинских парламентариев (45,4%) не поддерживают ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ, которое было подписано премьер-министром Украины Николаем Азаровым в Санкт-Петербурге в октябре 2011 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса народных депутатов, проведенного Институтом Горшенина.

Из них 34,9% избрали ответ «точно, нет», 10,5% - «скорее, нет». Лично поддерживают ратификацию данного соглашения 32,3% народных депутатов Украины. Из них ответили «точно, да» на данный вопрос 21,1%, «скорее, да» - 11,2%. Затруднились ответить на этот вопрос 22,3% украинских депутатов.

Также, согласно исследованию, каждый второй народный депутат Украины (50,6%) не знаком с текстом этого Соглашения. При этом более четверти народных избранников (27,0%) отметили, что частично ознакомлены с этим соглашением, меньше четверти (22,4%) – знакомы с текстом Соглашения полностью.

Институт Горшенина проводил опрос среди народных депутатов Украины с 13 по 16 марта 2012 года. Выборка исследования была разработана с учетом количественного состава фракций Верховной Рады Украины. В опросе приняли участие 152 парламентария. Метод опроса – анкетное интервью. Погрешность данного исследования: ±6,6%.