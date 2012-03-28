ГФК: Будущее Киева будет определять городская община

Участники Учредительного собрания Гражданского Форума (ГФК) Киева, который прошел сегодня в Украинском Доме, приняли резолюцию, согласно которой основанный сегодня ГФК - это «неформальный представительный орган киевской общины, главной целью которого является формирование точки зрения киевлян на перспективы, пути и способы развития нашего города».

Участники Учредительного собрания выразили уверенность, что «будущее Киева должна определять городская община, используя механизмы прямой демократии, включая и возможность местного референдума», сообщает Главком.

В планах ГФК - максимально широкое приобщение киевлян к процессу обсуждения планов развития столицы Украины.

«Мы берем на себя ответственность определить ориентиры развития Киева в сферах экономики, социальной политики, самоуправления, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, молодежной политики», - говорится в резолюции Учредительного собрания ГФК.

Как сообщалось ранее, участники Учредительного собрания ГФК избрали председателем ГФК первого Президента Украины Леонида Кравчука, который инициировал создание Гражданского Форума.

Также на Учредительном Собрании выбрали руководителей рабочих групп ГФК по направлениям работы ГФК.

«Интеллектуальный Киев» - Леонид Губерский, ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, академик, председатель совета ректоров ВУЗов Украины, Герой Украины;

«Социальный Киев» - Надежда Вернигора, председатель Пенсионного фонда Киева в течение 20-ти лет;

«Здоровый Киев» - Петр Фомин, главный хирург Минздрава Украины, академик;

«Культурный Киев» - Олег Скрипка;

«Демократический Киев» - Виктор Чамара, Секретарь Национального союза журналистов Украины;

«Деловой Киев» - Владимир Петренко, генеральный директор ОАО «Киевметрострой», Герой Украины;

«Молодой Киев» - Руслана Лыжичко, певица, победительница музыкального конкурса «Евровидение», общественный деятель, народный депутат Украины пятого созыва;

«Спортивный Киев» - Сергей Бубка, президент Национального Олимпийского Комитета Украины, Чемпион Европы и мира, многократный мировой рекордсмен, олимпийский чемпион, Герой Украины.