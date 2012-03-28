Азаров прогнозирует в скором времени свободную торговлю с Израилем

Премьер-министр Украины Никола Азаров ожидает подписания соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер заявил в ходе встречи с министром туризма Израиля Стасом Мисежниковым.

«Думаю, что можно было бы в ближайшее время завершить переговоры и подписать соглашение», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество Украины и Израиля развивается успешно, и подтвердил приглашение премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху посетить Украину в удобное для него время.

Н.Азаров также пригласил израильскую правительственную делегацию посетить Украину во время проведения чемпионата по футболу Евро-2012.

В свою очередь С. Мисежников согласился, что подписание соглашения о свободной торговле в ближайшее время является вполне реальной задачей.

Как сообщал УНИАН, ранее стороны планировали до конца прошлого года завершить переговоры относительно создания зоны свободной торговли.

9 февраля 2011 года вступило в силу подписанное 21 июля 2010 года соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем. Отныне граждане Украины и Израиля смогут посещать страны без виз на период, не превышающий 90 дней, на протяжении 180 дней.