К Иващенко в суд вызвали «скорую помощь»

К бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию Иващенко во время судебного заседания по его делу в Печерском районном суде Киева вызвана бригада медиков «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, во второй половине дня во время судебного заседания В.Иващенко попросил объявить технический перерыв, поскольку у него обострилась боль в позвоночнике.

Для снятия болевого синдрома суд объявил технический перерыв и принял решение вызвать «скорую помощь», медики которой сейчас оказывают необходимые лечебные процедуры В.Иващенко.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. Ему было избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.Иващенко очень ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.