СБУ отправляет прокурору дело против Тимошенко относительно ЕЭСУ

Сегодня во исполнение решения Киевского районного суда Харькова следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области завершено ознакомление обвиняемой Юлии Тимошенко и ее защитников с материалами уголовного дела № 2310.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, уголовное дело об обвинении Ю.Тимошенко в организации завладения и покушения на завладение государственными средствами путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки, организации уклонения от уплаты налогов корпорацией ЕЭСУ, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств; уклонении от уплаты подоходного налога с граждан, что повлекло тяжелые последствия, с обвинительным заключением после рассмотрения ходатайств защиты будет направлено прокурору Харьковской области для утверждения и направления в суд.

Общая сумма убытков, нанесенных государству незаконными действиями Ю.Тимошенко, в соответствии с материалами уголовного дела составляет несколько десятков миллионов гривень.

Совершению указанных действий предшествовало невозвращение в государство валютной выручки от экспорта металла корпорацией ЕЭСУ в сумме более 160 млн. долларов.

Кроме того, Ю.Тимошенко обвиняется в том, что, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации ЕЭСУ, по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко совершила покушение на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров обязательств корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны России на сумму 405,5 млн. долларов США, и организовала уклонение от уплаты налогов на сумму почти 10,7 млн. грн.

По этим фактам расследование уголовного дела продолжается.