Кравчука избрали председателем Гражданского форума Киева

В столице создана неформальная организация "Гражданский форум Киева" во главе с первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на учредительном собрании организации с участием более 500 представителей городских общественных организаций, а также учреждений культуры, науки и образования.

"Мы не будем регистрировать устав. Эта организация будет иметь два качества - опыт, авторитет тех людей, которые здесь присутствуют. Силу слова и непосредственно действие для того, чтобы было лучше в нашем Киеве, всем киевлянам", - сказал Л.Кравчук.

Лидер Гражданского форума Киева подчеркнул, что организация создана для объединения усилий всех граждан, независимо от партийных симпатий, для обеспечения развития столицы. "Мы не будем здесь делить между политическими партиями, кто кого поддерживает, кто кого избирает... Мы ставим одну задачу - сохранить исторические, духовные, архитектурные ценности Киева", - сообщил он.

"Разве можно сделать что-то положительное - организовать, вложить средства и сделать красиво без власти? Нет. Давайте будем координировать наши действия (с городской властью — УНИАН), давайте будем делать так, чтобы все, что возможно для Киева, было нашим общим делом. Такая задача вполне обоснованна", - считает Л.Кравчук.

Участники учредительного собрания Гражданского форума Киева также создали 8 рабочих групп, в рамках которых будут разрабатываться проекты по развитию украинской столицы.

Также на Учредительном Собрании были избраны руководители рабочих групп ГФК по направлениям работы ГФК:

«Интеллектуальный Киев» - Леонид Губерский, ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, академик, председатель совета ректоров ВУЗов Украины, Герой Украины;

«Социальный Киев» - Надежда Вернигора, председатель Пенсионного фонда Киева в течение 20-ти лет;

«Здоровый Киев» - Петр Фомин, главный хирург Минздрава Украины, академик;

«Культурный Киев» - Олег Скрипка;

«Демократический Киев» - Виктор Чамара, Секретарь Национального союза журналистов Украины;

«Деловой Киев» - Владимир Петренко, генеральный директор ОАО «Киевметрострой», Герой Украины;

«Молодой Киев» - Руслана Лыжичко, певица, победительница музыкального конкурса «Евровидение», общественный деятель, народный депутат Украины пятого созыва;

«Спортивный Киев» - Сергей Бубка, президент Национального Олимпийского Комитета Украины, Чемпион Европы и мира, многократный мировой рекордсмен, олимпийский чемпион, Герой Украины.