Янукович заверил, что в Украине исчезла угроза ядерного терроризма

Президент Украины Виктор Янукович на Сеульском саммите по вопросам ядерной безопасности призвал международное сообщество объединяться вокруг решения проблемы преодоления ядерной угрозы.

«Я призвал мировое сообщество к единению вокруг проблемы ядерной угрозы», - сказал глава государства в интервью The Wall Street Journal в Сеуле, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

По словам В.Януковича, Украина занимает в этом вопросе последовательную позицию и является твердым сторонником ядерного разоружения, ограничения ядерного оружия в мире и создания безъядерного пространства безопасности. «Наше государство неуклонно придерживается этого принципа с первых лет своей независимости», - сказал В.Янукович.

В этом контексте Президент напомнил о взятых Украиной обязательствах по вывозу со своей территории высокообогащенного урана. «Это составляющая безопасности Украины и мира», - подчеркнул он.

В.Янукович отметил, что с выполнением этого решения в нашем государстве фактически исчезла угроза ядерного терроризма.

По данным пресс-службы, интервью Президента Украины The Wall Street Journal будет опубликовано завтра, 29 марта.

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