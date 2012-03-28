Янукович заверил, что в Украине исчезла угроза ядерного терроризма
По словам Президента, Украина занимает в этом вопросе последовательную позицию
Президент Украины Виктор Янукович на Сеульском саммите по вопросам ядерной безопасности призвал международное сообщество объединяться вокруг решения проблемы преодоления ядерной угрозы.
«Я призвал мировое сообщество к единению вокруг проблемы ядерной угрозы», - сказал глава государства в интервью The Wall Street Journal в Сеуле, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
По словам В.Януковича, Украина занимает в этом вопросе последовательную позицию и является твердым сторонником ядерного разоружения, ограничения ядерного оружия в мире и создания безъядерного пространства безопасности. «Наше государство неуклонно придерживается этого принципа с первых лет своей независимости», - сказал В.Янукович.
В этом контексте Президент напомнил о взятых Украиной обязательствах по вывозу со своей территории высокообогащенного урана. «Это составляющая безопасности Украины и мира», - подчеркнул он.
В.Янукович отметил, что с выполнением этого решения в нашем государстве фактически исчезла угроза ядерного терроризма.
По данным пресс-службы, интервью Президента Украины The Wall Street Journal будет опубликовано завтра, 29 марта.
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