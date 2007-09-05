Что волнует Тимошенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает неискренним вчерашнее решение Верховной Рады V созыва об отмене льгот для народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила вечером 4 сентября во время прямого эфира на Житомирском областном телевидении.

«События в Верховной Раде 4 сентября свидетельствуют о том, что в действительности эти депутаты не планируют отменять себе льготы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что в связи с выборами считает парламент неправомочным. "Сейчас идут выборы, и все политические силы на эту избирательную кампанию пошли. И то, что сами выборы идут, свидетельствует, что ВР не существует сегодня и она является неправомочной", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, лидер БЮТ считает "досадным", что политики и депутаты способны отменять себе льготы и депутатскую неприкосновенность "лишь в несуществующей Верховной Раде".

"Понятно, что когда парламент не действует, то любой депутат может прийти в суд и добиваться отмены решения несуществующего парламента", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила голосование в Верховной Раде по этому вопросу 6 октября 2006 года за внесенный ею законопроект об отмене льгот депутатам.

"Тогда из 226-ти депутатов, которые должны были бы поддержать голосование, проголосовали всего 210. Из Партии регионов за отмену льгот проголосовали только 2 человека, наша фракция - в полном составе, "Наша Украина" проголосовала 50 на 50, вся фракция СПУ - за, а А.МОРОЗ - против", - сказала лидер БЮТ.

По ее словам, "когда было настоящее голосование, то Партия регионов голосовала против отмены льгот".

Кроме того, лидер БЮТ считает неискренним и решение депутатов об одобрении и направлении на рассмотрение в Конституционный Суд закона об отмене депутатской неприкосновенности.

«Это же касается и неприкосновенности», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО спрогнозировала, что "регионалы" смогут после досрочных выборов заявить, что "неприкосновенность и льготы судей снимали в несуществующей Верховной Раде, а значит, голосование по этому вопросу не является действительным".

По мнению лидера БЮТ, "неприкосновенность и льготы нужно снять в нормальной Верховной Раде нормальным путем".

«Меня сейчас очень волнует такая депутатская неискренность, абсолютная неправда", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. Она также расценила принятие упомянутых законов парламентом как большую информационную кампанию.