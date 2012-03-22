Туск с Азаровым обменялись любезностями

Глава правительства Польши Дональд ТУСК положительно оценивает состояние и перспективы развития польско-украинских отношений и считает их "приоритетными" для обоих государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТУСК сказал после переговоров с главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ, который вчера прибыл в Польшу со своим вторым с момента назначения визитом.

"Украина и Польша в очередной раз очень хорошо проходят тест своей хорошей соседской дружбы. Несмотря на определенные разные оценки некоторых дел нужно сказать, что Киев и Варшава умеют сотрудничать, и что в этом регионе - это приоритетное сотрудничество", - сказал он.

Д.ТУСК отметил, что это "хорошо говорит" о будущих перспективах развития взаимного сотрудничества.

Премьер-министр Украины тоже положительно оценил двусторонние отношения, поблагодарив польскую сторону за поддержку на пути европейской интеграции государства.

"Я почувствовал искренность польского руководства в его намерениях содействовать развитию взаимоотношений Украины с Евросоюзом. Это не были дежурные фразы, формальные оценки, а искреннее желание помочь", - поделился он своими впечатление после встреч с высшими польскими должностными лицами в Варшаве.

"Будьте уверены, что с нашей стороны вы встретите такое же искреннее обращение", - сказал Н.АЗАРОВ.

Д.ТУСК в свою очередь заверил, что Польша планирует и в дальнейшем поддерживать Украину на пути европейской интеграции.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ в ходе своего визита в Варшаву встретился с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ, главой правительства Дональдом ТУСКОМ, главой Сейма Евой КОПАЧ, а также провел встречу с польскими предпринимателями.

Справка УНИАН. Польша, которая является крупнейшим непосредственным западным соседом Украины, с начала девяностых годов прошлого века остается самым активным сторонником присоединения украинцев к НАТО и ЕС, куда полякам удалось вступить, соответственно, в 1999 и 2004 годах.

Отношения Украины с ЕС значительно ухудшились после приговора, вынесенного в прошлом году главному конкуренту за власть действующего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА - экс-главе украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО, в чем западные политики усмотрели нарушение демократических стандартов.