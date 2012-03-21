Эксперт: мы недооцениваем цинизм Администрации Президента

Руководитель социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор НЕБОЖЕНКО сомневается, что государство имеет деньги для финансирования социальных инициатив Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, и не исключает, что ради их реализации бизнес обложат дополнительными сборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве на тему: «Социальные инициативы: последствия для экономики и граждан».

“Я не удивлюсь, если завтра бизнес начнут “раздевать” под таким предлогом, будто деньги нужны на реализацию инициатив Президента. Конечно, повысят и коррупционные сборы, и официальные. Приблизительно то, что сейчас происходит на границе”, - сказал политолог.

По его убеждению, эти социальные инициативы связаны с предстоящими выборами в стране и “это форма массового социального подкупа и социальной коррупции, что в сочетании с жестким административным ресурсом может сделать чудеса”.

“Кроме того, возможно, мы недооцениваем цинизм Администрации Президента. Вполне возможно, что никаких выплат вообще не будет, потому что это очень убийственные цифры”, - также отметил В.НЕБОЖЕНКО. По его словам, сегодня и власть, и оппозиция используют “социальный популизм в сочетании с цинизмом, демагогией” очень активно.

В свою очередь первый заместитель министра труда и социальной политики Украины в 2005-2010 годах, ведущий специалист Центра Разумкова Павел РОЗЕНКО сказал, что озвученные инициативы Президента не являются системными и не вносят системных изменений в социальную политику нашего государства. Он также остановился на экономической составляющей процесса реализации этих инициатив.

“Если это действительно идет развитие экономики, развитие производства и роста экономического потенциала Украины и в результате этого процесса повышаются социальные стандарты, социальные выплаты, то можно аплодировать власти и говорить, что она действительно проводит реформы таким образом, что они отображаются на жизнедеятельности наших граждан”, - отметил П.РОЗЕНКО. В то же время он подчеркнул, что не верит в то, что экономика так стремительно развивалась.

Сомнения в том, что указанные инициативы финансово подкреплены, подтверждает, по словам эксперта, то, что разными лицами государственного уровня назывались разные цифры необходимой суммы расходов – от 8 млрд. до 24 млрд. грн.

“Это может свидетельствовать, что они не были просчитаны. Власть сама не знала, где взять ресурс, чтобы покрыть эти социальные инициативы в момент их провозглашения. И нужно констатировать факт, что до этого времени мы не видим и не слышим, из каких расчетов, где власть возьмет 24 млрд. Какие источники покрытия? Будут ли они иметь инфляционный характер?”, - сказал П.РОЗЕНКО.

Он обратил внимание на выполнение бюджета Пенсионного фонда: “За два месяца должен был собрать собственные поступления 27 млрд. грн., а согласно официальным данным, поступило 22,9 млрд. Уже не собранно 4 млрд. грн. Можем прогнозировать, что в конце года дефицит бюджета Пенсионного фонда будет на 15 млрд. больше, чем это прогнозируется сегодня. То есть, средств нет”, - отметил он, добавив, что у Пенсионного фонда сегодня нет ресурсов для того, чтобы покрыть плановые выплаты, не говоря уже о 10 млрд., которые необходимы на социальные инициативы Президента.

“Говорят о том, что, возможно, станет таким источником поступлений налог на богатство. Но законопроект до сих пор не зарегистрирован в ВР, а более того, он, по подсчетам, может дать лишь 800 млн. грн. в год, а это надбавка к пенсии каждому пенсионеру лишь 5 грн. ежемесячно”, - сказал эксперт.

По его мнению, сегодня фактически у правительства есть лишь один механизм обеспечить финансирование этих заявленных социальных инициатив – “это совместной работой с Нацбанком обеспечить дополнительный выпуск национальной денежной единицы и выпуск на рынок ничем не подкрепленной, свеженапечатанной гривни». «Последствия этого для всех понятны”, - сказал П.РОЗЕНКО. Он констатировал, что следствием введения денежной массы станет инфляция, которая проявит себя в октябре-ноябре, а именно: как раз уже после парламентских выборов.

Он согласился с В.НЕБОЖЕНКО, что эффект от этих социальных инициатив будет минимальным, потому что размер помощи не достаточно большой, хотя масштабный.