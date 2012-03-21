У Кличко считают, что в оппозиции - много дискредитировавших себя лиц

Заместитель главы фракции «УДАР» в Киевсовете Наталия Новак считает, что в оппозиции некоторые относятся к вопросу объединения «с позиции старшего брата – мол, «служил – имею право». Об этом она сказала в комментарии «Главкому», комментируя предложение Александра Турчинова о немедленном присоединении партии «УДАР» к Комитету сопротивления диктатуре.

«Об объединении можно будет говорить, когда партнеры будут равными, будут рассмотрены критерии выдвижения кандидатов и проведены своего рода праймериз», - подчеркнула Новак.

При этом она отметила, что «в оппозиции очень много дискредитировавших себя лиц, и поэтому у людей сейчас такое разочарование – они не хотят идти на выборы. Ведь сегодня многие люди, которые называют себя оппозицией, – это бывшая власть».

Новак также считает, что «если говорить о списках, то тут объединяться нельзя, поскольку каждая отдельная политическая сила – это свой бренд, своя программа. А что касается мажоритарных округов, есть над чем серьезно задуматься».