Попов возьмет на вооружение опыт мегаполисов Европы и США

Каждый департамент, каждый госслужащий Киевской городской государственной администрации должен иметь четко очерченный фронт личной ответственности, а система городской власти должна стать прозрачной и понятной, ее главным приоритетом должно быть благополучие киевлян. Только при таких условиях Киев может рассчитывать на внедрение современных технологий управления городом. Об этом во время заседания Комитета экономических реформ, посвященном административной реформе, заявил председатель КГГА Александр Попов.

«Киев может нормально функционировать и развиваться только при наличии четкой, упорядоченной системы управления городом. Это доказывает опыт многих мегаполисов Европы и США. В Стратегии развития Киева тоже заложено создание эффективной структуры городской власти. Без реализации этой инициативы нам будет сложно продуктивно работать над выполнением других стратегических задач», - цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.

Глава КГГА также подчеркнул, что оптимизация структуры городской власти предусматривает в первую очередь сокращение руководителей и заместителей руководителей управлений и отделов. После таких нововведений Киев сможет усилить роль общественности в управлении городом, создать возможность жителям контролировать работу столичной власти и коммунальных служб.