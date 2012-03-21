Янукович велел Герман, чтобы они с церковниками «почувствовали друг друга»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал Гуманитарный совет обсудить с Советом церквей новую гуманитарную политику страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что сейчас Национальной академией наук подготовлена программа гуманитарного развития страны.

Президент заметил, что в ближайшее время эта программа будет рассмотрена, и поэтому он пригласил представителей духовенства высказать свои мнения относительно этой программы.

«Я бы хотел, чтобы вы обязательно с Советом религиозных организаций, с руководителями наших церквей встретились, дали им проект этой программы, и услышали, почувствовали друг друга», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к секретарю Гуманитарного совета Анне ГЕРМАН.