Политолог считает, что Украина и Россия ждут, «кто первый дернется»

Украинские и российские политологи считают, что главной целью визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву было восстановление диалога после выборов в России.

Как передает корреспондент УНИАН, данная тема обсуждалась в ходе видеомоста между Киевом и Москвой.

Так, по мнению руководителя Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира ФЕСЕНКО, главная цель этого визита - возобновление диалога, а также необходимость поздравить Владимира ПУТИНА с победой на президентских выборах.

"Ожидать прорыва в договоренностей не представлялось возможным", - подчеркнул политолог. По словам В.ФЕСЕНКО, фактически речь шла о начале переговоров, в том числе по газу, с нуля, но уже с В.ПУТИНЫМ.

Он отметил, что сегодня переговоры напоминают прием в велогонках, когда стороны стоят на месте и ждут "кто первым дернется". При этом, от отметил, что стороны не хотят уступать, но ждут от друг друга уступок. В частности, Украина надеется на уступки России по цене на газ, но при этом не хочет идти на интеграцию в рамках Евразийского союза.

Как считает директор Института политического анализа и международных исследований Сергей ТОЛСТОВ, итоги визита являются промежуточными.

"Сейчас идет поиск компромисса, но вехи не обозначены", - отметил он, добавив, что новостей нет и по газу.

Эксперт выразил надежду, что более продуктивными станут встречи в рамках проведения Межгосударственной Украинско-российской комиссии.

Доктор политичечких наук Сергей ЖИЛЬЦОВ согласился со своими украинскими коллегами, что визит В.ЯНУКОВИЧА в Москву был, скорее всего, визитом вежливости.

По словам первого вице-президента российского Центра моделирования стратегического развития Григория ТРОФИМЧУКА, со стороны украинских коллег прозвучал чрезмерный пессимизм. У него складывается впечатление, что украинские эксперты уверены, что В.ЯНУКОВИЧ приехал в Москву лишь с целью поздравить В.ПУТИНА с победой на президентских выборах.

Г.ТРОФИМЧУК убежден, что этот визит мог стать прорывом для Украины, если бы она заявила о готовности к евразийской интеграции.

"Были определенные надежды на приезд ЯНУКОВИЧА, и я бы квалифицировал приезд если не как последний шанс, то как один из предпоследних шансов по пути евразийской интеграции", - отметил он.

Российский политолог убежден, что Украина должна сделать выбор. Он считает, что участники ЕврАзЕС должны прекратить «уговаривать и показать новое качество союза, а потом бы ввести плату за вход в эту организацию».