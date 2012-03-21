В Крыму заговорили о конце политической монополии Партии регионов

В Крыму официально обнародовали итоги промежуточного голосования в нескольких населенных пунктах. В Красногвардейском районе вместо выбывших избирали двух сельских председателей. В одном из сел с преимуществом лишь в один голос победил представитель Партии регионов, в другом, опередив суперника-«регионала» на полсотни голосов – выдвиженец партии «Русское единство». В АРК заговорили о конце политической монополии местных регионалов, информирует Радио Свобода.

Лидер партии «Русское единство», депутат Верховной Рады Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители села Восход, которые избрали партийного выдвиженца Романа Шантаева сельским председателем, «сделали лучший выбор». Он утверждает, что его однопартиец – «профессионал и патриот своей малой родины», а за ним стоит «мощная и принципиальная политическая сила».

Сергей Аксенов не скрывает, что имеет амбициозные планы относительно будущих выборов в Верховную Раду Украины. Он говорит, что «Русское единство» планирует выставить «достойный партийный список», а сам он собирается баллотироваться в одном из мажоритарных округов в Симферополе.

Известный социолог Евгений Копатько подтверждает, что Аксенов, по результатам свежих опросов, в административном центре автономии имеет «один из наилучших показателей» популярности и это открывает перед ним неплохие электоральные перспективы.

Председатель Ассоциации политологов Крыма Александр Форманчук не отрицает, что «Российское единство» и Партия регионов являются «игроками на одном сегменте избирательного поля». Он говорит, что при нынешних политических и экономических условиях, когда уровень доверия крымчан к «регионалам» снижается, происходит незначительный «переток симпатий» в пользу «русоедов», как это наблюдалось на воскресных довыборах в Красногвардейском районе. Поэтому у «Русского единства» теперь появился шанс «несколько повысить свои электоральные возможности».

Вместе с тем, Александр Форманчук отмечает, что сейчас у крымских «регионалов» нет «реальных конкурентов», которые бы могли аккумулировать недовольство партией власти. По его мнению, единственный соперник Партии регионов в Крыму – это пассивность избирателей. «Противник Партии регионов – это явка. Явка избирателей в последние годы неуклонно снижается. Промежуточные выборы проходят при низкой активности. Люди в целом разочаровались», – отметил политолог.

Один из главных публичных крымских «регионалов», вице-спикер местного парламента Григорий Иоффе, комментируя результаты промежуточных выборов в Красногвардейском районе, говорит, что «ничего страшного или опасного» для Партии регионов не случилось и какие-то далекоидущие выводы делать преждевременно.

«На уровне таких выборов не играет большой роли партийность. Здесь более важна личность. Это же село – каждый друг друга знает до десятого колена!» – отметил депутат. Он допускает, что «русоеды» могут на следующих выборах получить поддержку «какой-то незначительной части» крымчан, но «серьезной конкуренции» Партии регионов они не составят.

Крымский политический обозреватель Николай Семена не так категоричен. Он не отбрасывает того, что «Русское единство» могло бы поспорить с Партией регионов, причем, успешно, за благосклонность крымских избирателей. Но, говорит Семена, лишь при одном условии – если «русоеды» убедят их, что эта партия намерена защищать интересы именно «русско-культурных» крымчан, а не обслуживать политические заказы Кремля в Украине, как это было раньше с пророссийскими силами Крыма.