Стецькив: КСД успешно работает над единым избирательным списком

На сегодняшнем заседании центрального Комитета сопротивления диктатуре было принято решение, что оппозиционные партии, которые не преодолевают 5%-й барьер на парламентских выборах, не будут выдвигать свои партийные списки в пропорциональной части. Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ.

«В то же время эти национал-демократические партии будут иметь возможность выдвигать своих согласованных кандидатов на мажоритарные округа. Кроме того, эти партии имеют возможность предлагать свои кандидатуры для их включения в единый избирательный список в пропорциональной части, который сегодня готовит оппозиция», - сообщил Т.СТЕЦЬКИВ.

По его словам, сегодня КСД успешно работает над вопросом единого списка, и его перспектива вполне реальна.