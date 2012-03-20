Нардеп: Порошенко уже принял решение насчет Минэкономики

Народный депутат Юрий Стець заявляет, что, даже став министром экономики, Петр Порошенко не попадет в список Партии регионов на выборах. Об этом он заявил в интервью Главреду.

По словам нардепа, Порошенко которому Президент Виктор Янукович предложил стать министром экономики, и который несколько недель уходил от публичного ответа касательно должности, наконец, принял решение.

Это решение, по словам Стеця, будет озвучено уже на текущей неделе. При этом, глава комитета по защите свободы слова категорически опроверг возможность вхождения Порошенко в избирательный список Партии регионов на грядущих парламентских выборах, в том случае, если Петр Алексеевич станет министром экономики.

По словам Стеця, Порошенко уже принял решение баллотироваться по мажоритарному округу в Винницкой области.

Напомним, ранее Янукович несколько раз заявлял о том, что хочет видеть Порошенко на должности главы Министерства экономического развития и торговли Украины. Последний раз глава государства заявлял об этом 9 марта в Каневе.

Пост министра экономразвития и торговли остается вакантным с 14 февраля. В этот день бывший руководитель ведомства Андрей Клюев был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и уволен с предыдущего поста.