В Беларуси будет один День Воли

Минский горисполком разрешил проведение шествия и митинга на День Воли 25 марта.

Об этом УНИАН сообщил член оргкомитета по празднованию Дня Воли Виктор ИВАШКЕВИЧ.

«Заявка удовлетворена по всем пунктам: сбор на площадке возле Академии наук, шествие и митинг на площади Бангалор. Сбор участников и шествие пройдет с 13.30 до 14.30. Митинг и концерт - с 14.30 до 17.00 в парке Дружбы народов», - сказал В.ИВАШКЕВИЧ.

Согласно заявке, организаторы надеются на участие в праздновании 1 тысячи человек. Место митинга будет ограждена турникетом, за который можно будет попасть исключительно через металлоискатель.

Справка УНИАН. Заявку на празднование 25 марта Дня Воли организаторы подали в Мингорисполком 23 февраля. Положительный ответ от столичных чиновников они получили, а 10-ть утра 20 марта – это был последний день, когда власти должны были ответить, позволяют они уличную акцию 25 марта.

День Воли (белор. Дзень Волі - УНИАН) – неофициальный праздник на территории Беларуси, ежегодно отмечаемый различными слоями национально-ориентированного населения. Также его празднуют белорусские диаспоры за рубежом РБ.

День Воли отмечается в Белоруссии ежегодно 25 марта. Этот праздник посвящен принятию 3-й уставной грамоты Рады БНР, объявлявшей независимой Белорусскую Народную Республику (25 марта 1918 года).

Обычно в этот день проводятся митинги и шествия.