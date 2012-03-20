Счета экс-директора Госслужбы занятости арестовали в Монако

Генеральная прокуратура Украины получила от представителей правоохранительных органов королевства Монако ответ по поводу ареста счета экс-директора Государственной службы занятости Владимира ГАЛИЦКОГО, который разместил деньги в одном из банков этой стран.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Маргарита ВЕЛЬКОВА.

В частности, она отметила, что украинская сторона уже получила ответ от коллег из Монако, и сейчас этот ответ переводится для обнародования. "О какой именно сумме идет речь до завершения перевода документа, который написан на французском языке, пока неизвестно", - сказала М.ВЕЛЬКОВА.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, сотрудники СБУ 26 ноября арестовали директора Государственной службы занятости В.ГАЛИЦКОГО и четырех чиновников ведомства.

Они подозреваются во взяточничестве и злоупотреблениях с бюджетными средствами.

Во время обысков в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были найдены валютные ценности на общую сумму 7,5 млн. дол., большое количество золотых часов и драгоценных камней.

28 ноября Печерский районный суд Киева вынес решение о взятии под стражу В.ГАЛИЦКОГО сроком на два месяца.