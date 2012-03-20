На Банковой обещают, что Янукович найдет время для Лукъяненко

Встреча Героя Украины Левко ЛУКЬЯНЕНКО с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ «состоится в ближайшее время с учетом возможностей рабочего графика главы государства».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении советника Президента Украины Елены ЛУКАШ.

Как говорится в сообщении, «за последние два года Л.ЛУКЬЯНЕНКО обращался в Администрацию Президента четыре раза:

19 июля 2010 года – по поводу проведения проверки фактов, изложенных в обращении председателя Луганской КО УРП С.МЕЛЬНИЧУКА о неисполнении прокуратурой Луганской области своих служебных обязанностей относительно надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в сфере применения украинского языка в качестве государственного;

18 марта 2011 года – по поводу присуждения писателю Василию ШКЛЯРУ Национальной премии Украины им. Т.Шевченко 2011 года;

13 сентября 2010 года – по поводу сохранения за Союзом писателей Украины права собственности на 2 дома творчества в АР Крым;

18 ноября 2011 года – по поводу помилования гражданина Д.П.САВЧЕНКО».

Е.ЛУКАШ отмечает, что обращения и ходатайства Л.ЛУКЬЯНЕНКО «каждый раз были в установленном порядке рассмотрены, о результатах рассмотрения заявителю сообщали».

«Что касается встречи Л.ЛУКЬЯНЕНКО с Президентом Украины – то она состоится в ближайшее время с учетом возможностей рабочего графика главы государства», - сообщила Е.ЛУКАШ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Герой Украины, многолетний борец за ее независимость, автор Акта провозглашения независимости Украины Л.ЛУКЬЯНЕНКО обнародовал открытое обращение к В.ЯНУКОВИЧУ, в котором выразил возмущение тем, что чиновники Администрации Президента Украины отказали ему во встрече с главой государства. По словам политика, такого пренебрежения к нему не проявлял ни один из трех предыдущих Президентов Украины.

«Служащие Вашей администрации заявили, что Вы отказались меня принять. Не знаю, отказали ли Вы или Ваши службы сами постарались сэкономить Ваше время, однако факт, что мне отказано встретиться с Вами – Президентом Украинского государства. Хочу сразу предупредить, что я для себя лично ничего просить не собирался. Мне не нужно ни должностей, ни какого-либо материального обеспечения или дотаций на лечение», - отметил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

«Период самостоятельности, к сожалению, не стал периодом расцвета Украины. Борцы за свободу Украины и я с ними являемся свидетелями разрушения продуктивных сил Украины и моральной деградации. Не за такую самостоятельную Украину мы боролись. И если мы не в состоянии сейчас повлиять на реальное состояние дел, то хотелось бы услышать от Президента – высшего лица в государстве – объяснения некоторых фактов сегодняшней украинской действительности, а может и что-нибудь посоветовать», - отметил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.