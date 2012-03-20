Регионал Мельник говорит, что он обнимал Геращенко - правда, неуклюже

Народный депутат Украины от Партии регионов Петр МЕЛЬНИК пообещал никогда не оскорблять женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что извинился перед народным депутатом от НУ-НС Ириной ГЕРАЩЕНКО за инцидент на избирательном участке в Обухове и вручил ей цветы.

«Женщин никогда оскорблять не буду - это святая правда. И никогда не обижал – спросите тех женщин, которые со мной общаются, и они вам об этом точно скажут», - отметил П.МЕЛЬНИК.

Депутат утверждает, что И.ГЕРАЩЕНКО «нарушала законодательство», и он хотел пресечь ее действия. «Сделал это неуклюже, искренне говорю, но что же это означает, что я совершил какое-то преступление, что ли?», - добавил П.МЕЛЬНИК. Он отметил, что «обнял неуклюже Ирину ГЕРАЩЕНКО, а оппозиционные наблюдатели начали хватать меня за руки, как народного депутата».

На вопрос журналистов, не собирается ли он сложить депутатские полномочия в связи с этим инцидентом, П.МЕЛЬНИК сказал: «Конечно, нет».

По словам «регионала», И.ГЕРАЩЕНКО требует публичного извинения. По словам П.МЕЛЬНИКА, его интервью журналистам - это и есть публичное извинение.

По словам П.МЕЛЬНИКА, он извиняется перед И.ГЕРАЩЕНКО как перед женщиной. «Но как перед народным депутатом Украины, который действовал незаконно, я извиняться не собираюсь», - отметил П.МЕЛЬНИК. Он утверждает, что И.ГЕРАЩЕНКО якобы незаконно находилась возле счетной комиссии, когда ее члены подсчитывали голоса избирателей на выборах мэра Обухова.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” И.ГЕРАЩЕНКО на своей странице в Facebook написала, что 18 марта во время выборов мэра Обухова Киевской области П.МЕЛЬНИК применил к ней силу.

"После нескольких звонков и жалоб относительно нарушений на выборах мэра Обухова поехали с коллегами-депутатами на избирательные участки наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов. Мне достался 13-й участок. Там доверенное лицо кандидата от ПР начало меня вплотную в лицо снимать на IPad, требовать, чтобы я покинула участок. А затем заявился нардеп от ПР Петр МЕЛЬНИК, взял меня под руки, поднял и просто пытался вынести с участка", - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Она заявила, что "впервые столкнулось с тем, что против меня применили физическую силу. К тому же мы в разных весовых категориях - этот МЕЛЬНИК крупный грузный мужичина, а я – метр 58 см. Реально меня защитили международные наблюдатели. Если так поступают с женщиной–нардепом, то что эти ПР-вские депутаты будут поступать с другими наблюдателями на парламентских выборах".

Сегодня И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой разобраться относительно инцидента на избирательном участке в Обухове. В частности, относительно применения к ней физической силы со стороны П.МЕЛЬНИКА.