Мэр Тернополя: по всей Украине идут провокации против членов "Свободы"

Городской председатель Тернополя, член Всеукраинского объединения «Свобода» Сергей НАДАЛ убежден, что уголовное дело, возбужденное в отношении депутата горсовета от ВО «Свобода», экс-директора КП «Объединение парков культуры и отдыха» за получение взятки, является провокацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции.

«Во-первых, информация, которая появилась в местных интернет-изданиях, уже была провокацией, поскольку на тот момент уголовное дело не было возбуждено. То есть, писались такие вещи, которые не отвечают действительности. И у меня также возникает вопрос, как человек, которого при согласии сторон освободили 7 марта, уже на бывшей работе 12 марта получает деньги. Думаю, что это невозможно. Я убежден, что он (экс-директор КП «Объединение парков культуры и отдыха» – УНИАН) денег не брал», – сказал С.НАДАЛ.

Мэр также утверждает, что на данный момент аналогичные провокации устраиваются практически по всей Украине против многих членов ВО «Свобода».

«Идет массовая попытка дискредитации и политического давления. За 16 лет работы в налоговой я знал очень много моментов, видел то сотрудничество с правоохранительными органами и знаю, что в большинстве случаев это провокация, которая искусственно делается», – отметил С.НАДАЛ.

При этом он не уточнил, кто именно, по его мнению, устраивает такие провокации.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе прокуратура Тернопольской области возбудила уголовное дело в отношении депутата городского совета за вымогание и получение 1 тыс. долларов. По данным ведомства, 12 марта бывший директор коммунального предприятия, находясь в помещении административного корпуса этого предприятия, получил от тернополянина неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долларов. Деньги служащий требовал за влияние на принятие решения о согласовании размещения двух аттракционов в парках.