Азаров не видит оснований перетряхивать губернаторов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не видит причин для проведения на сегодняшний день ротации председателей облгосадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в субботу.

Премьер подчеркнул, что хотя и не все губернаторы одинаково работают и одинаково успешно справляются с заданиями, он не имеет серьезных претензий к их работе. «Пока серьезных претензий, по которым нужно сделать организационные выводы, у нас нет», - сказал он.

По словам Н.АЗАРОВА, правительство регулярно заслушивает отчеты губернаторов об их деятельности, и на ближайший понедельник запланировано заслушать еще трех губернаторов. В то же время он не уточнил, о ком идет речь.

Поскольку вопрос был поставлен днепропетровским журналистом, Н.АЗАРОВ выделил работу председателя Днепропетровской облгосадминистрации, дав ей высокую оценку.