Близнюк: Придется очень постараться, чтобы сбить цену "квадрата" до $500

Несмотря на то, что реальные цены на рынке недвижимости сегодня достаточно высокие, добиться снижения стоимости «квадрата» до озвученных премьер-министром $500 действительно можно, приложив совместные усилия.

Об этом в интервью изданию ZN.UA рассказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк, отвечая на вопрос, насколько министерство соглашается с подобными оценками и что нужно и можно реально сделать для достижения указанных ценовых параметров.

«Премьер-министр озвучил снижение цены до $500 и $650 за „квадрат“. Что было бы очень хорошо для оживления ситуации на первичном рынке недвижимости. Однако на сегодняшний день реальная цена квадратного метра в новостройках Киева достигает $1000. Минрегион уже сейчас работает над снижением в том числе и стоимости киевского „метра“. Мы делаем это обоснованно, опираясь на расчеты и мнение строительного сообщества, в частности Конфедерации строителей Украины. Но это себестоимость строительства, а дальше — рыночная составляющая, которая не всегда содержит только прибыль застройщика. Однако расчеты Минрегиона подтверждают, что к цифрам, озвученным главой правительства, мы должны стремиться. С другой стороны находятся органы местного самоуправления. Это вопрос удешевления стоимости земли для застройщика, а также решение проблем инженерного оборудования новых площадок.Совместные действия президента Украины, правительства, центральных, местных органов власти, банкиров, строителей и, главное, инвесторов смогут достичь конкретной цели — ежегодного уменьшения очередей на жилье», — сказал Близнюк.

Напомним, по расчетам Минрегиона (если в бюджете найдут минимум 1 млрд грн на реализацию жилищных инициатив), получить дешевую ипотеку «от Януковича» смогут более 10 тыс. семей.

Напомним, накануне глава государства Виктор Янукович раздал «предвыборные пряники», объявив, среди прочего, что с 1 мая должна заработать программа ипотечного кредитования для приобретения «доступного жилья» под 2-3% годовых сроком на 10-15 лет.