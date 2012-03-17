Заместитель губернатора попал в ДТП

В Черкасской области 16 марта при въезде в город Умань около 10 часа утра автомобиль в котором ехал заместитель губернатора Черкащины - руководитель аппарата Черкасской облгосадминистрации 36-летний Эдуард ИВАКИН слетел с дороги. "Фольксваген Пассат" несколько раз перевернулся и полетел на обочину.

Как сообщает сайт Вечірня Умань, по словам очевидцев, скорость машины была очевидно выше разрешенной. На большой скорости серебристый „Фольксваген Пассат” снес ограждение автобана Киев-Одесса, перевернулся на крышу и завис на электрораспределительном шкафу. Водитель и пассажир выжили – их спасли подушки безопасности авто.

В тот день глава Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ проводил в Умани закрытое совещание с силовиками. И заместитель, которого в феврале назначили на эту должность, спешил на совещание.

По словам водителя авто, на повороте на Умань под колесо попал щебень с обочины.