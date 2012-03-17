Наливайченко: Власть проиграет эти выборы с треском

Общественно-политический деятель, экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО уверен, что нынешняя власть проиграет парламентские выборы.

Об этом он заявил во время народного собрания в поддержку единого списка оппозиции в Бучаче Тернопольской области, сообщили УНИАН в пресс-службе В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его мнению, это произойдет из-за провалов власти в экономике, социальной и внешней политике.

«Власть проиграет эти выборы с треском», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, единственный шанс для власти – это купить избирателей фальшивыми «социальными инициативами».

«Власть будет делать махинации с распределением округов, власть хочет изменить избирательный закон, а еще больше власть хочет раскола оппозиции», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, единство оппозиции - это единственный шанс преодолеть оккупационный режим.

«Сейчас оппозицию разъединяют личные конфликты, которые подпитываются властью. Мы должны быть сплоченными, - заявил он. – «Нельзя идти на выборы тремя колоннами, ведь где три колонны, там появятся четвертая и пятая».

Он считает, что единый оппозиционный список и единый кандидат от оппозиции на мажоритарный округ - формула украинской победы демократических сил.

«Такой единый список возможен, когда будет создана единая оппозиционная партия», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В свою очередь, представители общественности Бучацкого района во время народного собрания, в котором приняли участие несколько сотен человек, поддержали идею единого списка оппозиции.

В принятой резолюции общественные активисты обратились к лидерам оппозиционных сил с призывом отбросить возможность похода на выборы несколькими колоннами и объединиться во имя защиты украинской независимости.

В частности, общественность обратилась к Комитету сопротивления диктатуре с просьбой сделать все возможно для объединения оппозиционных сил Украины.

«Только при условии единого оппозиционного списка и выдвижения согласованных кандидатов на мажоритарных округах возможна победа оппозиции на выборах», - говорится в резолюции.

Общественность призвала политические силы открыть списки для новых лиц. «Кандидатами должны становиться не только профессиональные политики, но и представители общественных организаций и инициатив, известные общественные деятели, которые уже достаточно много сделали для украинского народа», - подчеркнули участники собрания.

Кроме того, участники собрания объявили о начале кампании «Украинский выбор-2012» - надпартийный проект, который ставит целью поддержать на местном уровне инициативы оппозиции и совместно бороться за честные выборы.