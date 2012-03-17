Азаров уверен, что Тигипко его «не будет подсиживать»

Председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ уверен, что его новый заместитель Сергей ТИГИПКО «не будет его подсиживать» на этой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Не дождетесь», - заявил Н.АЗАРОВ и подчеркнул, что никому не удастся поссорить его с С.ТИГИПКО, поскольку они два года вместе работали в правительстве и никто никого «не подставил».

Более того, работа С.ТИГИПКО в должности вице-премьера убедила Н.АЗАРОВА, что на него можно положиться и с его политической силой можно объединяться.