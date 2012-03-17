Партия регионов ведет «вялотекущие переговоры» с Балогой

Партия регионов ведет «вялотекущие переговоры» с партией «Единый центр» об объединении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя Партии регионов Владимир РЫБАК.

По его словам, переговоры продолжаются, но пока результата нет, «если был бы, то уже на сегодняшнем съезде было бы объединение, как с «Сильной Украиной».

На уточняющий вопрос, отвечает ли действительности информация в СМИ о том, что С.ТИГИПКО выступал против объединения Партии регионов с «Единым центром», В.РЫБАК ответил: «Такого и близко не было ни с одной, ни с другой стороны». «ТИГИПКО никогда таких заявлений не делал и никогда мы не обсуждали этот вопрос», - подчеркнул он.

В.РЫБАК также сообщил УНИАН, что объединения до выборов с Народной партией не будет. «Народная партия пойдет самостоятельно на выборы. Я не вижу варианта другого», - подчеркнул он.

По словам В.РЫБАКА, ведутся переговоры о сотрудничестве на выборах «в разных формах» с руководителями 50 партий.

При этом он добавил, что «мы не форсируем события», потому что в Партии регионов много своих достойных людей.

В.РЫБАК не исключил, что на следующем съезде Партии регионов, который будет созван за три месяца до парламентских выборов, могут возникнуть «еще какие-то объединения» и вливание других партий в Партию регионов.