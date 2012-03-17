Литвин посоветовал ПР, кого «ставить на место»

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что Партия регионов должна «ставить на место» тех людей, которые дают пренебрежительную оценку некоторым регионам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на ХІІІ Партии регионов.

По словам В.ЛИТВИНА, «в гуманитарной сфере много руководителей, а нет единой линии».

Он подчеркнул, что Партия регионов «должна ставить на место тех людей, которые исключительно пренебрежительно постоянно и систематически оценивают те или другие регионы Украины, тех или других людей, ставя их на второе место, рассматривая, как второй сорт».

«Так Украину – большую и сильную Украину - построить будет сложно, а поэтому и невозможно», - убежден В.ЛИТВИН.