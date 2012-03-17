Делегатам съезда ПР передали приветствие Ху Цзиньтао

На ХІІІ съезде Партии регионов, который проходит сегодня в Киеве, присутствуют представители нескольких дружеских партий из ряда стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил, открывая съезд, председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он сообщил, что на съезде присутствуют представители Группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте, партий «Единая Россия», «Новый Азербайджан», Народно-демократической партии «Нур Отан» (Казахстан), партии «Процветающая Армения», Партии справедливости и прогресса (Турция), Болгарской социалистической партии.

Н. АЗАРОВ отметил, что делегатам съезда Партии регионов направил приветствие генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР ХУ Цзиньтао.