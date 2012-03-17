Тигипко: Для меня главное - стать членом команды Партии регионов

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявляет, что для него не является самоцелью возглавить Партию регионов, решение о слиянии с которой сегодня приняла его политическая сила – партия «Сильная Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам перед началом съезда Партии регионов.

«Для меня главное - стать членом команды Партии регионов и сделать все, чтобы сама команда была прогрессивной и конструктивной», - сказал С.ТИГИПКО.

Он заметил, что за Партией регионов закрепился имидж прогрессивной и конструктивной.

«За Партию регионов всегда голосовали, потому что она могла делать дело. И теперь пришло время еще раз подтвердить», - сказал С.ТИГИПКО.