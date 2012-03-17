Тимошенко еще не знает об исключении Королевской из БЮТ?
Турчинов отметил, что сейчас есть большой «люфт» по времени при общении с Тимошенко через адвокатов. «Иногда бывает и два-три дня, потому колония есть колония», - сказал он.
Первый заместитель лидера партии«Батькивщина» АлександрТурчиновизбегаетпрямого ответана вопроссогласовано лиисключение депутатаНатальиКоролевскойиз фракции«БЮТ-Батькивщина» с ЮлиейТимошенко.
Соответствующий вопросставилсяТурчиновув эфире телеканала «Интер».
«Руководствопартии и блокаполностью поддержалоэто решение»,- сказал он.
Турчиновотметил,что сейчас естьбольшой «люфт»по времени приобщениис Тимошенкочерез адвокатов.«Иногда бываетидва-три дня,потомуколонияесть колония»,- сказал он.
При этомТурчиноввновь подчеркнул, чтоЮ.ТИМОШЕНКОбыла и остаетсялидером партии «Батькивщина».«Юлия Владимировнаесть, была ибудет лидером партии ив стратегических вопросах,втом числе в вопросеочищения политическойсилы оттех,кто предал или можетпредать,и онаподдерживает решениенашей фракции»,- сказал он.