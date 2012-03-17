Тимошенко еще не знает об исключении Королевской из БЮТ?

Первый заместитель лидера партии«Батькивщина» АлександрТурчиновизбегаетпрямого ответана вопроссогласовано лиисключение депутатаНатальиКоролевскойиз фракции«БЮТ-Батькивщина» с ЮлиейТимошенко.



Соответствующий вопросставилсяТурчиновув эфире телеканала «Интер».



«Руководствопартии и блокаполностью поддержалоэто решение»,- сказал он.



Турчиновотметил,что сейчас естьбольшой «люфт»по времени приобщениис Тимошенкочерез адвокатов.«Иногда бываетидва-три дня,потомуколонияесть колония»,- сказал он.



При этомТурчиноввновь подчеркнул, чтоЮ.ТИМОШЕНКОбыла и остаетсялидером партии «Батькивщина».«Юлия Владимировнаесть, была ибудет лидером партии ив стратегических вопросах,втом числе в вопросеочищения политическойсилы оттех,кто предал или можетпредать,и онаподдерживает решениенашей фракции»,- сказал он.