СМИ: пасторы "Посольства Божьего" возглавили молодежную организацию ПР

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО и народный депутат Андрей ШКИЛЬ направили обращение премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ как председателю Партии регионов с просьбой разъяснить позицию партии относительно членства и активной деятельности в ВМОО «Молодые регионы» пасторов христианского религиозной общины «Посольство Божье», в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В своем обращении вице-спикер сообщил, что, как говорится в сообщениях СМИ, в частности, журналистское расследование «"Посольство Божье" и "крыша" Януковича» во львовской газете «Експрес» (№ 27 от 15-22 марта 2012 года), несмотря на уголовные дела, возбужденные в отношении лидера церкви «Посольство Божье» Сандея АДЕЛАДЖИ и финансовой пирамиды «Кингз Кепитал», представительства данной религиозной организации активно продолжают свою деятельность в регионах страны, в частности во Львовской области.

Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что в постановлении о возбуждении уголовного дела от 15.01.2012, текст которого приведен в упомянутой публикации, отмечается, что в период с 2004 г. по 2008 г. пасторы христианского религиозной общины «Посольство Божье» во Львовской области, преследуя корыстные мотивы, путем обмана и злоупотребления доверием, манипулируя сознанием, завладели чужим имуществом в особо крупных размерах. Представители церкви, используя трудное материальное положение и другие тяжелые ситуативные обстоятельства в жизни, психологически влияли на сознание верующих религиозной организации «Посольство Божье» и вынуждали их таким способом заключать кредитные договоры с разными финансовыми учреждениями.

Как говорится в публикации, полученные благодаря заключенным договорам средства пасторы религиозной общины присваивали и, не намереваясь возвращать их, распоряжались ими по собственному усмотрению. Однако, по словам журналистов, неприятной новостью для пострадавших прихожан церкви стало то, что «пасторы, очевидно, испугавшись возможных неприятностей, нашли себе партийное прибежище в рядах общественной организации «Молодые регионы».

Н.ТОМЕНКО уточнил, что речь идет о руководстве Львовской областной организации ВМОО «Молодые регионы», которое на днях выступило активным организатором и участником митинга в поддержку программы социальных инициатив Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, прошедшего во Львове.

В то же время они являются активными учредителями и пасторами львовской религиозной организации «Посольство Божье», фамилии которых, как говорится в публикации, фигурируют в связи с конкретными мошенническими действиями. Они же, как выяснило издание, активно призывали граждан вкладывать деньги в созданные «Посольством Божьим» Клуб тысяч миллионеров, «Кингз Кепитал».

Н.ТОМЕНКО просит Н.АЗАРОВА, как председателя Партии регионов, проинформировать граждан, а особенно общественность Львовской области, о позиции Партии регионов относительно членства и деятельности в ВМОО «Молодые регионы» пасторов христианского религиозной общины «Посольство Божье», в отношении которых возбуждены уголовные дела.

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Как сообщал УНИАН, уголовное дело возбуждено в отношении шести членов преступной организации из числа работников группы компаний King's Capital, возглавляемой пастором церкви «Посольство Божье» С.АДЕЛАДЖЕЙ.

По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, эти лица на протяжении 2006-2008 гг. путем мошенничества, под видом высокоприбыльной деятельности указанной группы компаний, завладели средствами граждан в особо крупных размерах.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание, руководство и участие в преступной организации), ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ч.2 и ч.3 ст. 358 (подделка и использование сознательно поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

По этому делу признаны пострадавшими 618 человек, которым нанесены материальные убытки на сумму более 52 млн. грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 108 млн. грн.