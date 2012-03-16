Азаров говорит, что несколько раз в день пересматривает сообщение на Facebook

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ несколько раз в день просматривает сообщения, приходящие на его страничку в Facebook.

Об он заявил на своей страничке в Facebook в ходе общения с пользователями.

«Каждый день по часу, конечно, выделить для ответов на вопросы мне достаточно трудно. Но в день я по несколько раз лично просматриваю все обращения, поступившие на мою страницу в Facebook, и по наиболее важным немедленно даю соответствующие поручения», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что группа помощников в постоянном режиме отслеживает сообщения на страничку в Facebook, и по каждому сообщению даются поручения за его подписью.

«По всем поручениям установлены сроки выполнения, по срочным поручениям - несколько дней, по обычным - месяц. Затем информируется корреспондент. В ряде случаев на место направляется группа специалистов, которые проверяют это сообщение, разбираются и на месте принимают меры», - отметил Н.АЗАРОВ.

«Поэтому я благодарен всем тем, кто работает со мной, общается и дает мне информацию о состоянии дел в регионах», - добавил он.