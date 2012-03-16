БЮТ обещает и дальше блокировать вопрос украинской трубы

Оппозиционные депутаты будут снова блокировать трибуну в случае рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о газотранспортной системе Украины.

Об этом сообщил депутат от БЮТ Андрей Шевченко в эфире 5 канала.

"Мы не впервые блокируем трибуну из-за вопроса газа, и если этот вопрос будет вноситься еще раз, будем блокировать еще", - уточнил он.

"Я понимаю, что может быть очень много красивых объяснений для чего это делается, Энергетическая хартия. Я скажу очень просто: мы вам в этом вопросе не верим, и страна не верит", - отметил БЮТовец.

Как известно, в пятницу Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о распределении ГТС, но оппозиционные депутаты заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады.

Украинская правда