Власенко заявляет, что на два часа стал «узником» Качановской колонии

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что его почти два часа силой удерживали в Качановской исправительной колонии в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник заявил журналистам на брифинге в Харькове.

«Только что произошло беспрецедентное событие. Только что меня в заключении два часа удерживали в Качановской колонии. Вы слышали, наверное, грохот: это я пытался оттуда вырваться, это я стучал в металлические двери. Меня не выпускали оттуда, меня удерживали», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат отметил, что с 10.50 до 13.05 его силой удерживали в следственной комнате. «Это была следственная комната, мне удалось вырваться во двор, после этого меня затянули внутрь. Мне удалось сильно постучать в двери, потому что я увидел, что там есть журналисты. Они это заметили и затянули меня внутрь. Мы находились в следственной комнате, начиная с 10.50, я совершал попытки оттуда вырваться, они меня там удерживали физически, и у нас там происходила борьба все это время», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По мнению защитника, его силой удерживали для того, чтобы не допустить к журналистам, которые в это время находились в Качановской колонии. «Это было сделано с одной единственной целью: чтобы не допустить моего общения с журналистами, чтобы не допустить опровержения той лживой информации, которой вас сегодня делали попытку накачать», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что об инциденте будет проинформирован генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

Адвокат подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО вчера подписала заявление на имя начальника колонии Ивана ПЕРВУШКИНА с просьбой встретиться с журналистами. По мнению С.ВЛАСЕНКО, эта встреча не состоялась, поскольку власть скрывает от общественности реальное состояние здоровья заключенной.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Качановской колонии провели «День открытых дверей» для журналистов.