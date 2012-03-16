Азаров думает, что понижать рейтинг Украины оснований нет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что для снижения рейтинга Украины нет никаких объективных оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил, комментируя по просьбе пользователей сети Facebook информацию о смене рейтинговым агентством Standard & Poor’s прогноза по суверенным кредитным рейтингам Украины со «стабильного» на «негативный».

Он отметил, что рейтинговые агентства при выставлении рейтингов иногда перестраховываются.

«Международное рейтинговое агентство, в том числе упомянутое Вами, выставляло перед кризисом 2008 г. очень высокие рейтинги многим финансовым учреждениям и странам, которые впоследствии обанкротились. После этого началась, на мой взгляд, перестраховка со стороны рейтинговых агентств, и в настоящее время многими рейтинговыми агентствами снижены оценки по таким странам, как Австрия, Франция, Великобритания. Да практически по всем, в том числе и по Украине. Для снижения рейтинга Украины нет никаких объективных оснований», - пишет Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сейчас в Украине позитивные оценки роста экономики. Соотношение долга к ВВП снижается и находится на гораздо низших отметках, чем для большинства европейских стран.

Украина, отметил Н.АЗАРОВ, стабильно рассчитывается по всем своим внешним и внутренним обязательствам.

«А что касается неопределенности работы с МВФ и "Газпромом", то и здесь никакой неопределенности нет. У нас есть программы сотрудничества с МВФ, а также есть действующий контракт с "Газпромом", который мы выполняем. Поэтому, на мой взгляд, это оценка субъективна, и, кстати, мое мнение разделяют практически все руководители правительств, которым пришлось иметь дело с пересмотром таких оценок. Если Вы почитаете реакцию многих руководителей стран Европы, то Вы легко убедитесь в том, что я сейчас сказал», - пишет Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, служба кредитных рейтингов Standard & Poor’ 15 марта сообщила о пересмотре прогноза по суверенным кредитным рейтингам Украины со «стабильного» на «негативный» из-за неопределенности в переговорах с МВФ о возобновлении приостановленной программы кредитования, а также с российской компанией ОАО «Газпром» по вопросам снижения стоимости газа.