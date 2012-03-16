Главному транспортнику Киева Попов дал время до конца марта

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов выразил недовольство уровнем доступности столичного общественного транспорта для граждан с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«За последний год мы имеем серьезные сдвиги в вопросах улучшения транспортной инфраструктуры - это безусловно факт, но есть много направлений, где прогресс практически не ощущается. Вы уже давно говорите о строительстве паркингов в центре города - наиболее загруженном районе, но ни одного нового паркинга мы так и не получили. Дальше - доступность общественного транспорта для инвалидов. К большому сожалению, я вынужден констатировать, что за последний год Киев фактически стал более благоприятным для людей с особыми потребностями. Не появились специальные подъемники и лифты, они лишь на новых станциях метро, ​​- подчеркнул Александр Попов, обращаясь к руководителю Главного управления транспорта и связи во время заседания Коллегии КГГА. - Я даю вам время до конца марта, чтобы вы представили перечень конкретных работ, которые ваши службы успеют выполнить до Дня Киева, а какие до конца текущего года».

Глава КГГА также добавил, что Главное управление транспорта в кратчайшие сроки должно отработать вопросы улучшения условий перевозки пассажиров муниципальным транспортом.

«На следующей неделе я жду от вас плана организации отдельных полос для общественного транспорта. Оперативно отработайте этот вопрос с ГАИ. Кроме того, вы должны четко определить и представить обществу программу строительства трамвайных вагонов на 2012 год. И уже к концу мая, ко Дню города, новые вагоны должны выйти на линии. Как руководитель профильного управления, вы несете за выполнение этих поручений личную ответственность», - отметил Александр Попов.