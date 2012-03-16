«Батькивщина» и «Фронт Змін» решили поделиться округами с соратниками

Мелким партиям, входящим в Комитет сопротивлению диктатуре, предложено отказаться от участия в выборах по пропорциональной системе в обмен на поддержку их кандидатов по мажоритарным округам.

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на свой источник, принимавший участие в заседании Комитета сопротивления диктатуре 15 марта.

В частности, первый заместитель председателя партии «ВО «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ от имени «Батьківщины» и партии «Фронт Змін» предложил остальным партиям, входящим в Комитет сопротивления диктатуре и подписавшим на Софийской площади соглашение о совместных действиях оппозиции, предоставить список кандидатов для рассмотрения возможности их включения в список от единой оппозиции для участия в парламентских выборах по 25 мажоритарным округам (всего, согласно закону, будет создано 225 округов - УНИАН).

По словам источника, в дальнейшем будет рассматриваться возможность поддержки этих кандидатов объединенной оппозицией. При этом выдвигаться они смогут как от самой партии, так и от имени объединенной оппозиции. В обмен на поддержку партия, кандидат от которой будет одобрен, должна отказаться от участия в выборах по пропорциональной системе.

«Если партия отказывается от принятия участия в парламентских выборах по спискам, то ее кандидаты получают шанс быть согласованными и получить поддержку объединенной оппозиции», — резюмировал источник.

Списки должны быть предоставлены в течение 10 дней, уточнил он.

Формальным поводом для заседания КСД послужило письмо, с которым 1 марта глава исполнительного комитета партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК обратился к лидерам оппозиционных партий, входящих в КСД, которое содержало требование объяснить заявление лидера партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА о том, что объединенная оппозиция уже сформировала список мажоритарных кандидатов.

Кроме того, по словам источника, в письме содержалось требование прекратить делить проценты неутвержденного пока единого списка, а сосредоточиться на утверждении принципов его формирования и принципах определения кандидатов от оппозиционных партий.

Как сообщалось, 22 января на Софийской площади партии «Батькивщіна», Европейская партия, «За Украину!», «Народная самооборона», «Наша Украина», Народный Рух Украины, партия «Реформы и порядок», Партия защитников отечества, ВО «Свобода», Украинская социал-демократическая партия, «Фронт Змін» и не входящая в КОД партия «УДАР» Виталия КЛИЧКО подписали соглашение о совместных действиях оппозиции.