Во вторник, 20 марта, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ЗСТ в рамках СНГ: последствия для Украины».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Ратифицирует ли Верховная Рада Украины Соглашение о создании ЗСТ с СНГ?

Каковы экономические последствия для Украины от создания ЗСТ с СНГ?

Как отразится на отношениях Украина-ЕС ратификация Соглашения о создании ЗСТ в рамках СНГ?

Участники круглого стола:

1. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине;

2. Олег ВОЛОШИН - директор Департамента информационной политики МИД Украины;

3. Валерий КОНОВАЛЮК – народный депутат Украины, ПР;

4. Андрей ПЫШНЫЙ – член политсовета партии «Фронт Змін»;

5. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины, НУ-НС;

6. Виталий ЩЕРБЕНКО – глава исполнительного комитета Европейской партии Украины.

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