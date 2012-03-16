Круглый стол «ЗСТ в рамках СНГ: последствия для Украины»
Во вторник, 20 марта, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ЗСТ в рамках СНГ: последствия для Украины».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Ратифицирует ли Верховная Рада Украины Соглашение о создании ЗСТ с СНГ?
Каковы экономические последствия для Украины от создания ЗСТ с СНГ?
Как отразится на отношениях Украина-ЕС ратификация Соглашения о создании ЗСТ в рамках СНГ?
Участники круглого стола:
1. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине;
2. Олег ВОЛОШИН - директор Департамента информационной политики МИД Украины;
3. Валерий КОНОВАЛЮК – народный депутат Украины, ПР;
4. Андрей ПЫШНЫЙ – член политсовета партии «Фронт Змін»;
5. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины, НУ-НС;
6. Виталий ЩЕРБЕНКО – глава исполнительного комитета Европейской партии Украины.
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