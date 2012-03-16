Яценюк предлагает продать с аукциона 10 из 13 государственных резиденций

Народный депутат Украины, лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК зарегистрировал в Верховной Раде Украине законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно увеличения социальных выплат и заработных плат)».

Как сообщает УНИАН, данным законопроектом, который размещен на официальном сайте ВР, предлагается, в частности, внести изменения в государственный бюджет, которыми сократить расходы на обеспечение деятельности органов власти до уровня 2009 года. Так, документом предусмотрена продажа с аукциона 10 из 13 государственных резиденций, продажа автопарков руководства органов государственной власти, прекращение ремонтных и строительных работ на административных зданиях органов государственной власти, а также сокращение на 20% объемов государственных закупок во всех министерствах и ведомствах, кроме Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики, Министерства образования и Министерства обороны.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ предусматривает срочное приведение показателей прожиточного минимума и минимальной заработной платы к реальным размерам, которые соответствуют современным потребностям человека, а в случае, если такая работа не будет проведена президентом и правительством, – необходимо законодательно увеличить существующие размеры социальных стандартов на 30%.

Законопроект предлагает осовременить размеры пенсий путем ежегодного проведения перерасчета пенсий с учетом нового показателя средней заработной платы; а также установить размеры минимальных пенсий в зависимости от трудового вклада каждого человека. Тому, кто имеет стаж меньше 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин), гарантируется пенсия на уровне прожиточного минимума. При 20 или 25 годах минимальная пенсия составляет 110% минимума, за 30 или 35 лет – 130%, за 40 или 45 лет – 150%.

Также предлагается установить базовую тарифную ставку по первому тарифному разряду на уровне 120% минимальной заработной платы. На сегодняшний день тарифная ставка первого тарифного разряда работников бюджетной сферы устанавливается Кабинетом Министров и является меньше прожиточного минимума.

Документ предусматривает перерасчет «военных» пенсий с учетом роста денежного обеспечения действующих военных, а также установления государственной помощи малообеспеченным семьям учитывая установленные прожиточные минимумы. А.ЯЦЕНЮК предлагает поручить Кабинету Министров Украины пересмотреть базовые показатели для формирования размера прожиточного минимума и увеличить прожиточный минимум на 30%.

В законопроекте предусмотрены источники финансирования этих социальных программ. Перераспределение бюджетных средств в пользу увеличения их финансирования происходит за счет уменьшения административных расходов органов власти, роста доходной части бюджета по результатам борьбы с контрабандой и наведения бюджетной дисциплины.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона позволит увеличить размеры пенсий для 13,7 млн. пенсионеров, размеры заработных плат для 3,5 млн. работников бюджетной сферы, а также помощи малообеспеченным семьям и обеспечить справедливое перераспределение бюджетных средств.