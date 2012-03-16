Клюев теперь главная гроза коррупционеров

Совет национальной безопасности и обороны Украины становится центром по борьбе с коррупцией после решения Президента передать СНБО Национальный антикоррупционный комитет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО, об этом заявил на брифинге в Киеве секретарь СНБО Андрей КЛЮЕВ.

Он напомнил, что согласно сегодняшнему Указу Президента Национальный антикоррупционный комитет передается Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Исполнительным секретарем Комитета назначен секретарь СНБО, а его организационно-техническое обеспечение возложено на Аппарат Совета.

«Сегодня возникла необходимость в усилении организационной роли этого Комитета в разработке антикоррупционных инициатив с широким привлечением общественности к их обсуждению», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что научное сопровождение работы Национального антикоррупционного комитета и образованных им рабочих групп будет осуществлять Национальный институт стратегических исследований.