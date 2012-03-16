КСД предлагает Кличко присоединиться

Комитет сопротивления диктатуре согласует кандидатов в депутаты в мажоритарных округах от оппозиции к середине апреля. Об этом говорится в решении КСД по итогам заседания 15 марта 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, представители украинских оппозиционных демократических политических партий, входящих в Комитет сопротивления диктатуре, решили следующее.

С целью завершения формирования единого списка кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам от объединенной оппозиции образовать постоянно действующую Согласительную комиссию. Согласительной комиссии обеспечить персональное определение кандидатов в народные депутаты Украины и внести предложения по их выдвижению в конкретных одномандатных избирательных округах.

Руководящие органы партий - участниц Комитета сопротивления диктатуре должны «дать поручение областным партийным организациям завершить работу по согласованию мажоритарных кандидатов в народные депутаты Украины и подать предложения в постоянно действующую Согласительную комиссию до 10 апреля 2012 года».

Также КСД решил обратиться к политической партии «УДАР», которая 22 января 2012 года подписала соглашение о совместных действиях оппозиции, с предложением стать полноценным членом Объединенной оппозиции (КСД) и внести для согласования свои предложения относительно кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Также в пресс-службе напоминают, что 15 марта КСД, «заслушав заявление руководителя Украинской социал-демократической партии (Наталии КОРОЛЕВСКОЙ) относительно выхода из состава Комитета, решили – заявление удовлетворить, из состава Комитета – исключить».