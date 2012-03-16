Балога ждет «официального предложения» от ПР

Партия «Единый Центр» не будет объединяться с Партией регионов на субботнем съезде этой политической силы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, об этом сегодня заявил лидер партии, министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА в комментарии СМИ.

«По состоянию на пятницу понятно одно: в субботу ЕЦ не прекращает свое существование и не входит (полностью или индивидуально) в ПР. Этот вопрос точно не будет стоять в повестке дня завтрашнего съезда ПР. Говорю об этом уверенно, хотя и не принадлежу к этой политсиле», - отметил В.БАЛОГА.

При этом он допустил, что идея объединения возникла внутри парламентской фракции «регионалов», ведь такое заключение, по его мнению, можно сделать из характера публикаций на эту тему в СМИ: «Обращу внимание, что никаких ссылок на позицию руководства ПР не было, потому что не было принято ни одного решения о слиянии ЕЦ с ПР», - добавил В.БАЛОГА.

В то же время, по словам В.БАЛОГИ, если гипотетическая заинтересованность со стороны ПР в присоединении ЕЦ будет оформлена в официальное предложение, то партия ее обсудит. Принятое решение будет объявлено не через анонимные источники в СМИ, а открыто, отметил лидер ЕЦ.