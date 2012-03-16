Тимошенко приглашает Януковича к себе на лечение - для контраста с Межигорьем

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отбывающая наказание в Качановской исправительной колонии, обвиняет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его окружение в организации пропагандистской кампании, направленной против нее.

Соответствующий комментарий Ю.ТИМОШЕНКО размещен на ее официальном сайте.

"Мне стало известно, что Виктор ЯНУКОВИЧ организует новую провокацию относительно меня. В частности, речь идет о подготовке специальной пропагандистской операции властного режима по косметическому переоборудованию Качановской колонии с тем, чтобы убедить общественность, прессу, международное содружество в том, что для ТИМОШЕНКО за решеткой якобы созданы "райские условия", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сейчас на территории колонии "авральными темпами формируется новое, показушное "потемкинское село". "Со всей области свозится медицинское оборудование, красятся стены, убирается мусор. Осталось только поставить слоников на окна, постелить медвежью шкуру на пол и построить джакузи из фанеры", - уточняет она.

"Такая тактика не новая в истории. Можем вспомнить, как еще в фашистской Германии возили наблюдателей по концлагерям, чтобы показать, что это всего лишь поликлиники. Я не склоняюсь к тому, чтобы сравнить ЯНУКОВИЧА с Гитлером, но поведение власти такое же: сказать на черное белое, ввести в заблуждение людей, исказить реальность", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер расценивает эти события как "полный неуклюжий камуфляж". "Они хотят показать, что в стране есть демократия, одновременно убивая ее остатки, они стремятся продемонстрировать, что в стране развивается свободное предпринимательство, хотя уже начали забирать у людей киоски и шарушкарни. Они пытаются говорить, что лечат людей в тюрьме, хотя научились только издеваться и убивать", - считает она.

"Со всей ответственностью заявляю, что условия в Качановской колонии такие, как в тюрьме, где невозможно ни жить, ни лечиться. Никому никогда не пожелаю находиться в таких "нормальных", по утверждению власти, условиях. Я надеюсь, что ЯНУКОВИЧУ и его окружению не удастся манипулировать общественным мнением, не удастся прикрыть наличие в стране политических узников, политических репрессий и преследований. Если же господин ЯНУКОВИЧ и в дальнейшем будет утверждать, что у меня в колонии "все в порядке", то я приглашаю его сюда "на лечение", хотя бы для познания контраста с Межигорьем", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также опровергла заявление Государственной пенитенциарной службы о ее требовании лечиться в Германии. "Пользуясь случаем, также заявляю, что информация о моем настаивании на лечении в Германии является абсолютной неправдой, является частью пропагандистской кампании Банковой против меня", - подчеркнула она.