Тимошенко после футбола почувствовала гордость за то, что она - частичка Харькова

Юлия Тимошенко поздравила харьковскую футбольную команду «Металлист» с выходом в четвертьфинал Лиги Европы.

Об этом говорится в ее комментарии, размещенном на персональной странице в Facebook, сообщает официальный сайт "Батькивщины".

«Вчера чуть ли не впервые почувствовала гордость за то, что теперь и я - частичка Харькова. Очень обрадовалась победе харьковского «Металлиста» над греческим «Олимпиакосом» в Лиге Европы! Теперь мы - в четвертьфинале этого престижного турнира», - отметила Юлия Тимошенко.

«Хочу поблагодарить футболистов команды и тренера Мирона Богдановича за эту радость - для всех украинцев и для меня лично. Так держать, ребята! ", - написала Юлия Тимошенко Качановской колонии г. Харьков.