В ПР подтвердили, что Тигипко станет вторым человеком в партии

После решения съезда партии «Сильная Украина» о ликвидации партии завтра, лидер этой политсилы Сергей ТИГИПКО будет избран заместителем главы Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, завтра планируется, что перед съездом Партии регионов будет проходить первый этап съезда «Сильной Украины», на котором должно быть принято решение о вливании партии «Сильная Украина» в Партию регионов.

После этого делегация со съезда «Сильной Украины» придет на съезд Партии регионов, где будет вручен партийный билет партии С.ТИГИПКО и он будет избран заместителем председателя Партии регионов.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что после этого делегация партии «Сильная Украина» покинет съезд Партии регионов и будет проведен второй этап съезда этой партии, где будет решен вопрос о юридическом роспуске партии «Сильная Украина».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что партия «Сильная Украина» «будет упразднена».

На вопрос журналистов, сколько мест в руководстве партии могут занять представители «Сильной Украины», А.ЕФРЕМОВ ответил: «Мы изучаем вопрос кадровой ситуации в партии «Сильная Украина», и те предложения, которые они выдвигают, возможно, будут рассмотрены».

При этом он подчеркнул, что ни о каких преимуществах и привилегиях при вступлении в Партию регионов не может идти речь.

«Преимущество и привилегии в нашей партии только одно – засучив рукава много работать, других преимуществ никаких нет», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Он не ответил на вопрос, сколько округов может отойти партии «Сильная Украина» на парламентских выборах.

По его словам: «Мы не считали еще и это невозможно посчитать».

Он напомнил, что на сегодня нет еще распределения округов, нет еще социологических измерений, чтобы знать, кто из кандидатов имеет высокий рейтинг в том или ином округе.