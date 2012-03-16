Стецкив думает, что ПР за вчерашнее устроит «пацанские разборки»

Оппозиция не будет голосовать за кандидатуру Нины КАРПАЧЕВОЙ на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, если эта кандидатура будет внесена на рассмотрение парламента.

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН Тарас СТЕЦКИВ (фракция НУ-НС).

Он не исключил, что председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН может внести кандидатуру Н.КАРПАЧЕВОЙ на должность Уполномоченной ВР по правам человека.

По его словам, в таком случае большинство «может эту кандидатуру провести. Потому что им нужно выходить из этого конфуза (речь идет о вчерашнем провале кандидатуры Валерии ЛУТКОВСКОЙ, которая была предложена фракцией Партии регионов) и они наверно пойдут этим путем».

На уточняющий вопрос УНИАН, поддержит ли оппозиция эту кандидатуру Т.СТЕЦКИВ ответил: «Нет, это не реально».

Он сказал, что оппозиция либо повторно внесет кандидатуру Евгения ЗАХАРОВА, либо кандидатуру «другого такого калибра правозащитника».

Комментируя вчерашнее голосование по кандидатуре на должность омбудсмена Т.СТЕЦКИВ сказал, «что большинство вчера провалилось и вчерашнее голосование показало, что оно не имеет физического присутствия депутатов». На уточняющий вопрос, какая фракция вчера подвела большинство, не проголосовав за В.ЛУТКОВСКУЮ, С.СТЕЦКИВ ответил: «пусть они свои разборки устраивают, свои пацанские».