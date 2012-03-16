Восемь нардепов таки прорвались в Качановскую колонию

Группа народных депутатов от фракции "БЮТ-Батькивщина" была допущена в Качановской колонии в Харькове и сейчас находится у руководства этого заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пленарного заседания парламента сообщил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК после телефонного разговора с руководством колонии. В частности, в колонию попали Сергей ШЕВЧУК, Елена ШУСТИК, Евгений ДОБРЯК, Вячеслав ПЕРЕДЕРИЙ, Антонина БОЛЮРА, Елена БОНДАРЕНКО, Элина ШИШКИНА и Владимир ФИЛЕНКО.

По словам А.МАРТЫНЮКА, в настоящее время решается вопрос, в каких именно помещениях смогут побывать народные депутаты.

Отвечая на вопрос депутатов в сессионном зале, почему их коллег не пустили сразу, А.МАРТЫНЮК пошутил: «Слабо обращались».

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН дал поручение А.МАРТЫНЮКУ связаться с руководством пенитенциарной службы, с Генеральным прокурором Украины и выяснить все обстоятельства, почему народных депутатов Украины не допускают сегодня на территорию Качановской колонии. Перед этим лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН на заседании парламента заявил, что сегодня 30 журналистов допустили в колонию, но в то же время не пускают народных депутатов Украины, которые там есть, а это нарушение закона Украины о статусе народного депутата Украины.